Silah arkadaşları şehidimizi son yolculuğunda yalnız bırakmadılar

İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda şehit olan Özel Harekat Polisi Emre Albayrak (27), memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025

İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda şehit olan Özel Harekat Polisi Emre Albayrak (27), memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis için tören öncesinde Ladik ilçesi Arnavutlar Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı. Şehidin tabutu başında gözyaşı döken yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şehidin eşi İrem Albayrak, annesi, babası ve kardeşleri tören boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. Albayrak'ın tabutuna omuz veren meslekdaşlarının büyük üzüntüsü, törene katılanları da etkiledi.

