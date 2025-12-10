Haberler

Partide skandal: Rus turiste darp iddiası

Model ve kick boks sporcusu Büşra Karakaş, iddiaya göre Beşiktaş’taki bir partide Rus Maria Avdienko’yu darbetti. Suç duyurusunda bulunan Avdienko, “Başımı fayansa çarpıp yaralandım” dedi.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025

İstanbul'a tatil için gelen Rus Maria Avdienko (25), daha önce sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu Nezir T. tarafından iş insanı A.D.'nin doğum günü partisine davet edildi. Avdienko, 18 Kasım Salı akşamı doğum günü partisinin düzenlendiği Beşiktaş Levent'teki ofise gitti. A.D.'nin doğum gününü kutlamak istedi. A.D. iddiaya göre kadına bahçeye geçmeyi önerdi. A.D., yanındaki model ve kick boksçu Büşra Karakaş'a bir şeyler söyleyerek Avdienko ile yürümeye başladı. Arkalarından bağırarak gelen Karakaş, Avdienko'yu saçından çekti; A.D. ise gülümseyerek Avdienko'yu itti.

DARP RAPORU ALDI

Dengesini kaybederek yere düşen Avdienko, başını fayansa çarptı. Ağrı, baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayan Rus kadın, ayağa kalmaya çalıştığı sırada Karakaş'ın bir kez daha saçlarını çektiğini söyledi. Avdienko, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, kendisini darbeden Karakaş ile A.D. ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü şirket yöneticisi Mustafa C.'den şikayetçi oldu. Avdienko'nun darp raporu aldığı öğrenilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.



Büşra Karakaş, 2022'de Best Model of the World yarışmasında birincilik elde etmişti. Maria Avdienko, "Şoktaydım. Büşra Karakaş'ın davranışları aşağılayıcıydı. Sanki bu önceden planlanmış gibiydi. Her kadın benim yerimde olabilir" dedi.

