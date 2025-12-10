Manisa’da korkutan kaza! İki tır çarpıştı yangın çıktı

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 07:31

Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişindeki İzmir-İstanbul Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İKİ TIRIN ÇARPIŞMASININ ARDINDAN YANGIN BAŞLADI

Kaza, gece saatlerinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nun İzmir istikametinde, Turgutlu gişeleri Akalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan iki tır henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın hemen ardından tırlardan birinde başlayan yangın, kısa sürede diğer tıra da sıçradı.