Manisa'da korkutan kaza! İki tır çarpıştı yangın çıktı
İzmir–İstanbul Otoyolu’nun Turgutlu geçişinde iki tır çarpıştı, kazanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda iki sürücü hafif yaralandı.
İKİ TIRIN ÇARPIŞMASININ ARDINDAN YANGIN BAŞLADI
Kaza, gece saatlerinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nun İzmir istikametinde, Turgutlu gişeleri Akalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan iki tır henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın hemen ardından tırlardan birinde başlayan yangın, kısa sürede diğer tıra da sıçradı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan tırlara müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.