Malatya’da korkunç kaza! Hafif ticari araç TIR’a arkadan çarptı: 3 kişi öldü

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 12:28

KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Taşkanat ile yanındaki Saadet Taşkanat'ın (66) yaşamını yitirdiğini, Rukiye Sarımermer'in (78) yaralandığını belirledi. Sarımerer, ambulansla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisinde tedaviye alınan Sarımermer de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.