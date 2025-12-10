Kırıkkale'de fabrika yangını!

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yahşihan ilçesindeki OSB'de 2. Sokak'ta faaliyet gösteren ve kimyasal ürünler üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

