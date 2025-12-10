takvim-logo

Kırıkkale'de fabrika yangını!

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı

Yahşihan ilçesindeki OSB'de 2. Sokak'ta faaliyet gösteren ve kimyasal ürünler üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yanan fabrika (AA)Yanan fabrika (AA)

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

