İzmir’de ilaçlama faciası: 5 kez kalbi duran Altay zehirlenip hayatını kaybetti

İzmir'de Kınalı Ailesi, 4. kattaki evlerini ilaçlattı. İlaçlama sonrası Altay Toprak, annesi Raziye, babası Recep Kınalı ile komşuları zehirlendi. 5 kez kalbi duran Altay öldü. İlaçlama şirketinin iki çalışanı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025

İzmir'de Kınalı Ailesi, 4. kattaki evlerini ilaçlattı. İlaçlama sonrası Altay Toprak, annesi Raziye, babası Recep Kınalı ile komşuları zehirlendi. 5 kez kalbi duran Altay öldü. İlaçlama şirketinin iki çalışanı tutuklandı. AFAD'ın yaptığı incelemede insan sağlığına zararlı olan 'Kingphos' ve 'Grainphos' adlı tarım ilaçlarının kullanıldığı belirlendi. Adli Tıp'tan istenen mütalaa da soruşturma dosyasına girdi. Talihsiz yavrunun ölüm nedeninin böcek ilacına bağlı zehirlenme olduğu belirtildi.

