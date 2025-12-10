Haberler

İtalyan Lisesi’ndeki ücret farkı Türk eğitimcilerin sabrını taşırdı!

Özel İtalyan Lisesi’ndeki Türk öğretmenlere 2026 için yüzde 15, 2027 içinse 0 zam teklifi yapıldı. Türk eğitimciler “İtalyan hocalar 5 katımız maaş alıyor. Bu mu Avrupalılık” diye tepki gösterdi...

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025

İstanbul Beyoğlu'ndaki Özel İtalyan Lisesi'nde maaş krizi çıktı. Okuldaki Türk öğretmenler, ücret eşitsizliği ve kötü çalışma şartları sebebiyle eylem başlattı. Türk eğitimciler İtalyan öğretmenlerin en az 5 kat daha fazla maaş aldığını kaydetti. Okulun fiyatının 100 binden 545 bine çıktığını ama maaşlarda bir değişiklik olmadığını belirtti. "İtalyanlar 350 bin lira maaş alıyor. Bize ise 65 bin lira reva görülüyor. Zam teklifleri ise kabul edilebilecek bir teklif değildir" dedi.

'KAPIYI GÖSTERDILER'

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fırat Aydın "Bize 'Beğenmiyorsanız kapı orada' dediler. Hakaretlere ve mobbinge maruz kaldık" dedi. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Başak Baysallı da okula tepki gösterdi. "Kimsenin ucuz iş gücü ya da kölesi olmayacağız ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. Tarih Öğretmeni İlhan Gülek de okul yönetimine sert çıktı. "Bizim ülkemizde, bizi küçümseyenlere gerekli dersi vereceğiz. Onlara bir Avrupalı'nın ülkemizde bize ikinci sınıf öğretmen muamelesi yapamayacaklarını öğreteceğiz" dedi...

