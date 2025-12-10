Güllü’nün kızı yakalandı: Yurt dışına kaçış planı çöktü

Haberler

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, teknik ve fiziki takip uygulanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay gecesi şarkıcının evinde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına kaçmaya hazırlandığı istihbaratını aldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, teknik ve fiziki takip uygulanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay gecesi şarkıcının evinde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına kaçmaya hazırlandığı istihbaratını aldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, derhal gözaltı talimatı verdi. Talimatın ardından, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstanbul emniyeti ile koordineli bir operasyon düzenledi. Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. İstanbul'daki işlemlerinin ardından iki şüphelinin, soruşturmanın yürütüldüğü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri bekleniyor.

Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümü ile ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizleriyle yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

