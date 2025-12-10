Geleceğin müzisyenleri yetişiyor: Enstrümanların temini için çalışıyoruz

Haberler

İstanbul Üsküdar'daki PALET Türk Müziği İlkokulu'nda eğitim görecek müzisyenleri seçmek için, 2'nci Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması düzenlendi.

İstanbul Üsküdar'daki PALET Türk Müziği İlkokulu'nda eğitim görecek müzisyenleri seçmek için, 2'nci Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması düzenlendi. YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada "Türk müziğinin tınılarına daha büyük aşinalık kazanılması ve enstrümanların çocukların ellerine daha hızlı ulaşması için çalışıyoruz" dedi.

