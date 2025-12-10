Haberler

Gazze aydınlığa kavuşacak: Bu soykırımı savaş açmak bizim savaşımız

Emine Erdoğan, İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen 'Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş' programına katıldı.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025

Emine Erdoğan, İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş" programına katıldı. Yaptığı konuşmada, Gazze'nin aydınlığa kavuşacağını anlattı: İsrail, iki yıl içinde, yaklaşık 300 gazeteciyi katletti. Bu insanların 37'si kadındı. Gazze'nin öyküsüne karışan bu kahramanlar, hakikate, kadınların gözünden ayna tuttular. Haksızlığa, yalana, adaletsizliğe, ayrımcılığa, soykırıma ve cümle kötülüğe savaş açmak, hepimizin en meşru savaşıdır.

Erdoğan, sergiyi İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile birlikte gezdi.

