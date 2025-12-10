Eski sevgili dehşet saçtı... Bıçaklanan kadının 8 kez kalbi durdu
Ankara'da işe gitmek için evinden çıkan Gülhan T., saplantılı davranışlar sergilediği iddia edilen eski sevgilisi Mehmet S. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç kadın, hastaneye kaldırıldı. Yoldayken kalbi 8 kez durdu. Genç kadının yoğun bakımda yaşam mücadelesi devam ediyor. Gözaltına alınan Mehmet T.'nin hakkında verilen 7 farklı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği ortaya çıktı.