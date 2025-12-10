Haberler

Eşini öldürmeye giden cani apartman görevlisinin karısını bıçakladı

Kayseri'de emekli başçavuş İlhan Ş., bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti ancak eşi kapıyı açmadı. İlhan Ş., apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü (36) bıçaklayıp kaçtı.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025

Kayseri'de emekli başçavuş İlhan Ş., bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti ancak eşi kapıyı açmadı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlhan Ş., apartman görevlisinin eşi Melek Gül (36) ile karşılaştı. Gül'den kapıyı açmasını isteyen İlhan Ş., olumsuz yanıt alınca kadını bıçaklayıp kaçtı. Gül, kurtarılamadı. Şüpheli yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

