Eşini öldürmeye giden cani apartman görevlisinin karısını bıçakladı
Kayseri'de emekli başçavuş İlhan Ş., bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti ancak eşi kapıyı açmadı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlhan Ş., apartman görevlisinin eşi Melek Gül (36) ile karşılaştı. Gül'den kapıyı açmasını isteyen İlhan Ş., olumsuz yanıt alınca kadını bıçaklayıp kaçtı. Gül, kurtarılamadı. Şüpheli yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.