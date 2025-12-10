Esenyurt TEM Otoyolu’nda tanker devrildi

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 12:35

Esenyurt TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki hammadde yüklü tanker devrildi.

Kaza saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenkent mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki köpük ve silikon üretiminde kullanılan hammadde yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyol kenarındaki su kanalına devrildi.