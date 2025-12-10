takvim-logo

Esenyurt TEM Otoyolu'nda tanker devrildi

İstanbul Esenyurt'ta TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki hammadde yüklü tanker şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenkent mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki köpük ve silikon üretiminde kullanılan hammadde yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyol kenarındaki su kanalına devrildi.

TEM'de tanker devrildi (Fotoğraf: DHA)TEM'de tanker devrildi (Fotoğraf: DHA)

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bölgede trafik yoğunluğu oluştu (Fotoğraf: DHA)Bölgede trafik yoğunluğu oluştu (Fotoğraf: DHA)

OTOYOLDA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen tankerin kaldırılması için bölgeye vinç sevk edildi. Çalışmalar sırasında güvenlik gerekçesiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.