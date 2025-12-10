Ersoy’a uyuşturucu gözaltısı: Habertürk görevine son verdi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aralarında ünlü haber spikerlerinin de bulunduğu çok sayıda isim hakkında yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile 7 şüpheli, İstanbul'da jandarma tarafından gözaltına alındı. TMSF, Ersoy'un Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevine son verdi.