Ersoy’a uyuşturucu gözaltısı: Habertürk görevine son verdi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aralarında ünlü haber spikerlerinin de bulunduğu çok sayıda isim hakkında yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aralarında ünlü haber spikerlerinin de bulunduğu çok sayıda isim hakkında yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile 7 şüpheli, İstanbul'da jandarma tarafından gözaltına alındı. TMSF, Ersoy'un Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevine son verdi.

