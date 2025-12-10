Depremin ardından yangın... Aile korku dolu anlar yaşadı: "Evden nasıl çıktığımızı bilmiyorum"

Önal ailesi

"BİRİLERİ GELİP KAPIYI ÇALIP YANIYORSUNUZ DEDİLER"

Depremin ardından yangın felaketiyle korku dolu anlar yaşadıklarını ifade eden Seçkin Önal, "Yangın elektrik kontağından dolayı buzdolabından çıktı. Gece saat 01.30'da biz ailecek uyuduğumuz esnada yangın çıktı. Birileri gelip kapıyı çalıp 'yanıyorsunuz' dediler. Evden nasıl çıktığımızı bilmiyorum. Kızım engelli oğlumu çıkardı. Ben de Alzheimer hastası olan kaynanamın yanına koştum. Kendisi çıkamadı, ben onu çıkardığım esnada ayağım yandı ama yine çıkartamadım. Akrabalar pencere demirlerini sökerek kaynanamı çıkardılar. Ev yanacaktı ama şükürler olsun ki itfaiye geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdüler. Depremde evimiz yıkıldı ve ailecek enkazda kaldık. Depremden sonra 2 yıldır bu evde oturuyorduk ama bu sefer de yangın çıktı. Allah'a şükür bize bir şey olmadı ama bütün eşyalarımız yandı. Oğlum epilepsi rahatsızlığı yüzünden zihinsel engelli oldu. Yangın her yeri sarmıştı. Allah'a şükür yine ayaktayız" ifadelerini kullandı.

