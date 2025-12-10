Depremin ardından yangın... Aile korku dolu anlar yaşadı: "Evden nasıl çıktığımızı bilmiyorum"
Hatay Antakya’da deprem sonrası inşa ettikleri tek katlı prefabrik evde gece saatlerinde çıkan yangın, depoyu ve evin ön kısmını kullanılmaz hale getirdi. Korku dolu anlar yaşadıklarını belirten Seçkin Önal, 'Birileri gelip kapıyı çalıp 'yanıyorsunuz' dediler' şeklinde konuştu.
Hatay'da deprem sonrası inşa ettikleri yuvalarında alevlerin arasında kalan Seçkin Önal ve ailesi korku dolu anlar yaşadı. Elektrik kontağında yaşanan arkla birlikte çıkan yangında alevlere teslim olan depo kullanılmaz hale geldi.
TEK KATLI PREFABRİK EV ALEVLERE TESLİM OLDU
Asrın felaketinde evleri yıkılan ve enkazda kalan Önal ailesi, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde tek katlı prefabrik ev inşa etti. Evin ön kısmında bulunan tek katlı depo gece saat 01.30 sıralarında alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede eve de sıçradı. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, depo kullanılmaz hale geldi ve evin ön kısmı zarar gördü.
AHŞAP DEPODA BULUNAN EŞYALAR KÜL OLDU
Çıkan yangından dolayı ahşap depoda bulunan bütün eşyalar küle dönerken ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağında yaşanan arkla birlikte meydana geldiği düşünülüyor. Depremde evi yıkılıp enkaz altında kalan Önal ailesi, çıkan yangın sonrası büyük korku yaşadıklarını söyledi.