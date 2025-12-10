Haberler

Cast skandalı patladı! Binlerce kişiyi oyunca yapma vaadiyle dolandırdılar

Cats ajansları, 'dolandırıcılık sektörü' haline geldi. Birçok şirket oyuncu olmak isteyenlerden kayıt parası aldı. Sonra da sırra kadem bastı.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025

Son dönemlerde Türkiye'nin birçok şehrindeki cast ajanslarıyla ilgili şikayet yağmaya başladı. İddiaya göre şirketler, oyuncu olmak isteyenlerden 6-8 bin TL arası kayıt parası aldı. Bir daha ne arayan ne soran oldu. Birçok kişi, telefonlarına dahi cevap verilmediğini anlattı. Bir mağdur ise reklam çekimine çağrıldığını, gittiğinde de 2 bin TL istendiğini söyledi!

