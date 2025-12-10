Haberler

Yaşam Haberleri

Beşiktaş şehitlerinin aileleri 9 yıl sonra da nöbette: Kütüphanelerle yaşatıyorlar!

Beşiktaş şehitlerinin aileleri 9 yıl sonra da nöbette: Kütüphanelerle yaşatıyorlar!

İki şehit babası, kahraman evlatlarının adını yaşatıyor... Biri oğlunun maaşıyla burs veriyor diğeri şehitlerin adına kütüphaneler kuruyor...

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025

Paylaş







İstanbul Beşiktaş'ta teröristlerce düzenlenen ve 40'ı emniyet personeli 47 kişinin şehit olduğu saldırının üzerinden 9 yıl geçti. Şehit polislerden ikisi Konyalı Metin Düzgün ve Emre Horoz'du. Şehit Metin Düzgün'ün babası Harun Düzgün, oğlunun şehitlikten gelen parasıyla 6 yıl önce Kur'an kursu yaptırdı. Ayrıca oğlunun şehitlik maaşıyla üniversite öğrencilerine burs verdi.

YENİLERİNİ YAPACAK

Geride ikiz evlat bırakan şehit Emre Horoz'un babası Mustafa Horoz ise şehitlerin adını yaşatabilmek için 5 yıldır çalıştığını söyledi. Topladığı kitaplarla okullara kütüphaneler kuran Horoz, buralara da şehitlerin isimlerini verdi. Bugüne kadar Konya Manisa, Erzurum, Samsun, Hakkari gibi yerlerde 33 kütüphane kuran Mustafa Horoz, yenileri için de çalışmalarını sürdürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN