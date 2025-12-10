Ankara’da pitbull saldıran 1.5 yaşındaki Efe 9 gün sonra taburcu edildi
Ankara'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 1.5 yaşındaki Efe Öztürk, 9 gün sonra taburcu edildi. Öztürk çifti, “Allah çocuklarımızı bize bağışladı. Tedavi sürüyor. Bu acıyı yaşatanın peşini bırakmayacağız” dedi.
Ankara'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 1.5 yaşındaki Efe Öztürk, 9 gün sonra taburcu edildi. Öztürk çifti, "Allah çocuklarımızı bize bağışladı. Tedavi sürüyor. Bu acıyı yaşatanın peşini bırakmayacağız" dedi.