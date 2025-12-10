Adana’da akılalmaz soygun! Yüzünü kapatan şüpheliler 1 dakikada 4 motosiklet çaldı

4 çocuk motosiklet galerisine gelerek beğendikleri motosikletleri çaldı. (İHA)

HIRSIZLIK ANI KAMERADA



İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, zanlılardan biri diğerlerinin de yardımıyla mağazanın girişindeki kepengi zorlayarak kaldırdıktan sonra oluşan boşluktan sürünerek içeriye giriyor. İçerideki zanlının butona basarak kepengi açmasıyla diğerleri de hızla içeriye girerek motosikletlere yöneliyor. Bir süre sonra şüpheliler çaldıkları motosikletlerle mağazadan uzaklaşıyor.

