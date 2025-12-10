takvim-logo

Adana'da akılalmaz soygun! Yüzünü kapatan şüpheliler 1 dakikada 4 motosiklet çaldı

Adana'da 30 Kasım'da akılalmaz bir soygun kameralara yansıdı. Yüzlerini gizleyen 18 yaşından küçük 4 çocuk, kepengini zorlayarak girdikleri galerideki 4 motosikleti 1 dakikada çalıp, kaçtı. Polis tarafından saklandıkları evlerde yakalanan şüpheliler, tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mağazadan 4 motosiklet çalmaları kameradan belirlenerek yakalanan 4 çocuk zanlı tutuklandı.

Kepengini zorlayarak girdikleri galeriden 1 dakikada 4 motosiklet çaldılar


4 MOTOSİKLET ÇALINDI

Levent Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki motosiklet satış mağazasından 30 Kasım'da 4 motosiklet çalındı.

4 MOTOSİKLET ÇALINDI

Levent Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki motosiklet satış mağazasından 30 Kasım'da 4 motosiklet çalındı.


İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlığı gerçekleştiren 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlılar M.H. (14), E.K. (14), B.K. (15) ve İ.A. (15) aynı ilçede sokakta yürüdükleri sırada yakalandı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlığı gerçekleştiren 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlılar M.H. (14), E.K. (14), B.K. (15) ve İ.A. (15) aynı ilçede sokakta yürüdükleri sırada yakalandı.

Polis ekipleri, çalınan motosikletleri de bularak mağazaya teslim etti.

Polis ekipleri, çalınan motosikletleri de bularak mağazaya teslim etti.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen 4 zanlı, işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen 4 zanlı, işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, zanlılardan biri diğerlerinin de yardımıyla mağazanın girişindeki kepengi zorlayarak kaldırdıktan sonra oluşan boşluktan sürünerek içeriye giriyor. İçerideki zanlının butona basarak kepengi açmasıyla diğerleri de hızla içeriye girerek motosikletlere yöneliyor. Bir süre sonra şüpheliler çaldıkları motosikletlerle mağazadan uzaklaşıyor.

