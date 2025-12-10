Adana'da akılalmaz soygun! Yüzünü kapatan şüpheliler 1 dakikada 4 motosiklet çaldı
Adana'da 30 Kasım'da akılalmaz bir soygun kameralara yansıdı. Yüzlerini gizleyen 18 yaşından küçük 4 çocuk, kepengini zorlayarak girdikleri galerideki 4 motosikleti 1 dakikada çalıp, kaçtı. Polis tarafından saklandıkları evlerde yakalanan şüpheliler, tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mağazadan 4 motosiklet çalmaları kameradan belirlenerek yakalanan 4 çocuk zanlı tutuklandı.
4 MOTOSİKLET ÇALINDI
Levent Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki motosiklet satış mağazasından 30 Kasım'da 4 motosiklet çalındı.
İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlığı gerçekleştiren 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlılar M.H. (14), E.K. (14), B.K. (15) ve İ.A. (15) aynı ilçede sokakta yürüdükleri sırada yakalandı.
Polis ekipleri, çalınan motosikletleri de bularak mağazaya teslim etti.