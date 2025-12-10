Haberler

52 ilde tefeci ve dolandırıcılara büyük operasyon: 179 şüpheli yakalandı

Emniyet güçleri, 52 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda tefecilik ve çeşitli mali suçlarla bağlantılı 179 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çok sayıda çek, senet ve sahte belge ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 08:10

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 52 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 179 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon görüntüleri (Sosyal medya) 52 İLDE OPERASYON İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonların Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere toplam 52 ilde düzenlendiğini bildirdi.