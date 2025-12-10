52 ilde tefeci ve dolandırıcılara büyük operasyon: 179 şüpheli yakalandı
Emniyet güçleri, 52 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda tefecilik ve çeşitli mali suçlarla bağlantılı 179 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çok sayıda çek, senet ve sahte belge ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 52 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 179 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
52 İLDE OPERASYON
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonların Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere toplam 52 ilde düzenlendiğini bildirdi.
ÇOK SAYIDA ÇEK, SENT VE DOKÜMANA EL KONULDU
Şüphelilerin tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet ve irtikap, vergi Usul Kanunu'na muhalefet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik 6114 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından soruşturma altına alındığı bildirildi. Operasyonlarda çok sayıda çek, senet, doküman ve suçla bağlantılı materyale el konuldu.