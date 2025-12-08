Haberler

Zonguldak’ta genç Şebnem Çetinkaya şofben gazından zehirlenip hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

Zonguldak'ta yaşayan Şebnem Çetinkaya, babaannesinin Gülüç'teki evine gitti. Kaldığı sırada banyodaki tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Şebnem Çetinkaya'nın acı haberini alan ailesi ve mesai arkadaşları derin üzüntü yaşadı. Genç kız için dün Hatip Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, çok sayıda polis memuru, kurum amiri ve vatandaşlar katıldı. Dün ılınan cenaze namazının ardından Şebnem Çetinkaya, dualarla şehir mezarlığında toprağa verildi.

