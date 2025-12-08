Haberler

Zeytinburnu’nda husumetli dehşet! Taksici Erhan Çiftçi evinin yanında bıçaklandı!

Zeytinburnu’nda işten dönen taksici Erhan Çiftçi, Serkan B. tarafından evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürüldü.

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

İstanbul Zeytinburnu'nda dün sabah korkunç bir cinayet işlendi. Erhan Çiftçi, işten çıkıp eve gittiği sırada evine yakın bir noktada daha önceden husumetli olduğu iddia edilen şüpheliler tarafından bıçaklandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Çiftçi'nin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde karın ve kalp bölgesinden aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Meslektaşı Tayfun Sülük, "Kendisi burada çalışan bir arkadaş. Gelir arabasını alır işine gider. Onun yakınları daha önce bir olaya karışmış galiba. Olayın detayını biz de bilmiyoruz" dedi.

6 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Erhan Çiftçi olay günü bir kişiyle tartıştı; tartışma sırasında yaşanan bağırışmaların ardından Çiftçi yere düştü. Erhan Çiftçi'ye bıçakla saldıran şüphelinin Serkan B. olduğu belirlendi. 6 suç kaydı olan Serkan B. olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

