Haberler

Yaşam Haberleri

Uyuşturucu operasyonunda fitili sosyal medya fenomeni ateşledi

Uyuşturucu operasyonunda fitili sosyal medya fenomeni ateşledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu operasyonu, sanat, magazin ve medya dünyasını derinden sarsmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

Paylaş







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu operasyonu, sanat, magazin ve medya dünyasını derinden sarsmaya devam ediyor. Fitili, gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği çarpıcı ifadeler ateşlediği ortaya çıktı. Telefonunu kendi rızasıyla incelemeye veren fenomenin ifadesinde, faaliyetlerini gizlemek için bir medya şirketi kurduğunu da itiraf etti. Dijital veriler ve çapraz sorgunun, soruşturma seyrini satıcılar üzerine de yoğunlaştırdı.



SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Soruşturma TCK'nın ilgili maddeleri olan TCK 188 (Uyuşturucu Ticareti) ve TCK 191 (Uyuşturucu Kullanımı) kapsamında çok yönlü olarak devam ediyor. Elde edilen yeni deliller ve dijital yazışmaların analizi, ilerleyen günlerde ünlü isimlere yönelik yeni ifade çağrılarına yol açabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN