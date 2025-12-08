Haberler

Şanlıurfa’da “Benim Renkli Sınıfım” projesiyle öğrencilerin çizimleri perdeye basılıyor!

08 Aralık 2025

Taç ve Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Benim Renkli Sınıfım" projesi, bu kez Şanlıurfa Uğurlu İlköğretim Okulu'nda çocukların çizimleriyle sınıflara renk kazandırmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında okulun sınıflarına yeni perdeler ve güneşlikler kazandırılacak. Bu sürecin en heyecan verici aşaması, 4. ve 5. sınıflardan 30 öğrencinin katıldığı yaratıcı atölye çalışması oldu. Atölyede çocuklar rengârenk boyalarla hayal ettikleri dünyayı kâğıda taşıdı. TAÇ'ın üretim tesislerinde bu çizimler özenle perdelere basılacak ve her biri öğrencilerin kendi hikâyesini anlatan birer esere dönüşecek.

