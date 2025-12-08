Haberler

Otobüs faciası down sendromlu Eda Bayrak’ın hayallerini yarım bıraktı!

Piyano tutkusuyla hayaller kuran down sendromlu Eda Bayrak, Osmaniye’deki feci kazada yaşamını yitirdi. Onu hayata bağlayan tüm umutlar yarım kaldı.

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

İzmir'den memleketleri Gaziantep'e gitmek için annesiyle otobüse binen Eda Bayrak, yolculuğun bitmesine yaklaşık bir saat kala meydana gelen kazada diğer 6 kişi ile birlikte hayatını kaybetti. Yaralanan annesi tedavi altına alındı. Uzun yıllardır piyano eğitimi alan ve enerji dolu kişiliği ve müziğe olan tutkusu ile çevresindekilerin gönlünde iz bırakmıştı. Eda Bayrak, en büyük hayalinin dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile tanışmak ve bir gün onunla aynı sahnede yer almak olduğunu söylemişti.

