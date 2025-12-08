Haberler

Manisa’da ameliyatta fenalaşan Op. Dr. İzzettin Türkarslan yaşamını yitirdi!

Manisa'da özel bir hastanede görev yapan 55 yaşındaki Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İzzettin Türkarslan, ameliyathanede hastasıyla ilgili bir operasyon gerçekleştirdiği esnada aniden fenalaştı. Yere yığıldı. Türkarslan’a ilk müdahaleyi görev yaptığı hastanedeki meslektaşları yaptı. Talihsiz Op. Dr. İzzettin Türkarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

takvim.com.tr

08 Aralık 2025

