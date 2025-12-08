Haberler

Lösemiyle savaşan Cemal Göztak hastanede LGS kazandı!

Cemal Göztak, Ankara’da lösemi tedavisi görmeye başladı. Hastane odasında yılmadan LGS sınavına hazırlandı. Sınavı kazanarak Anadolu lisesine girmeyi başardı.

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

Ankara'da Cemal Göztak (14), lösemi teşhisi konulduğunda henüz 13 yaşındaydı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastaneye yattığı günden bu yana 11 aydır evine gidemeyen öğrenci, tedavi sürecinde hastane sınıfına devam etti, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen öğretmenlerin desteğiyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlandı. 15 Haziran'da uygulanan sınavdan aldığı puanla Kırşehir'deki Sıddık Demir Anadolu Lisesi'ne yerleşen genç öğrenci, öğretmenlerinin desteğiyle derslerine de çevrimiçi katılıyor.

NAKİL OLACAK

Cemal Göztak'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Doç. Dr. İkbal Ok Bozkaya, "Enfeksiyonları ve yaraları iyileştikten sonra nakil olacak" dedi.

