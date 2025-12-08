Haberler

Kesik baş cinayetinde yeni perde açıldı: 4 kişi gözaltına alındı

Isparta'da Ferdi Özdemir, yanmış otomobilin yanında cesedine ulaşıldı. Jandarma, Özdemir’in başının gövdesinden ayrıldığını tespit etti. Ekipler, cesedin kayıp baş kısmını bulmak için kadavra köpekleriyle arama çalışması başlattı.

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

Isparta'da Ferdi Özdemir, yanmış otomobilin yanında cesedine ulaşıldı. Jandarma, Özdemir'in başının gövdesinden ayrıldığını tespit etti. Ekipler, cesedin kayıp baş kısmını bulmak için kadavra köpekleriyle arama çalışması başlattı. Öte yandan Ferdi Özdemir'in cesedini kardeşi bulduğu ortaya çıktı. Şiddetli yağan yağmur nedeniyle bir çok delilin özellikle araç izlerinin kaybolduğu belirlendi. Özdemir'in geçtiğimiz Mart ayında köpek havlaması nedeniyle kavga ettiği 4 kişi, Jandarma tarafından gözaltına alındı. Kesik başa henüz ulaşılamadı.

