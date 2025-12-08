Haberler

Kayak sezonu başlıyor: Palandöken 3 pisti hazırlandı

Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezon için gün sayıyor. Suni karlama sistemiyle 3 pistin kayağa hazır hale getirildiği Palandöken, önümüzdeki hafta başlayacak sezonla kayak sezonunu en erken açan merkez olmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

