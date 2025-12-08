Kayak sezonu başlıyor: Palandöken 3 pisti hazırlandı
Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezon için gün sayıyor. Suni karlama sistemiyle 3 pistin kayağa hazır hale getirildiği Palandöken, önümüzdeki hafta başlayacak sezonla kayak sezonunu en erken açan merkez olmayı hedefliyor. Geçen yıl liftlerle 2.4 milyon kişinin taşındığı Palandöken'de bu sezonki hedef 4 milyona ulaşmak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 A.Ş.'nin Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, suni karlama sistemiyle 3 pistte yeterli kar seviyesine ulaştıklarını, kısa süre içinde sezonu açacaklarını söyledi. Bağrıyanık, Palandöken'in sadece bir kayak merkezi olmadığını, kar üzerinde yapılabilecek onlarca aktivitenin de merkezi olduğunu ifade etti.