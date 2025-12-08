İstanbul kebapçı istilası! Her köşe başında açılan dükkanlar yarışta zorlanıyor!

Haberler

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

İstanbul son zamanlarda adeta kebapçılarla dolup taşıyor. Şehrin neredeyse her semtinde, her 500 metrede bir yeni bir kebapçı açılıyor. Mekanın metrekaresi ya da konumu fark etmeksizin, kebap dükkanları hızla çoğalıyor. Bu durum, kebap tutkunları için bir cennet gibi görünse de, işin ticari boyutu biraz farklı. Öyle ki, dört yakın arkadaş bir araya gelip kendi kebapçılarını açmaya karar veriyor. Bu, artık İstanbul'un kebap dünyasında sıradan bir senaryo haline geldi. Ancak bu bolluk, her kebapçının başarıya ulaşacağı anlamına gelmiyor. Çünkü sektörde tutunabilenler, gerçekten kalitesini ve lezzetini kanıtlamış olanlar oluyor.

