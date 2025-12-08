Haberler

Yaşam Haberleri

Elazığ’da 17 yaşındaki Burak kayıp!

Elazığ’da 17 yaşındaki Burak kayıp!

Elazığ'da yaşayan Burak Delibalta (17) 5 gün önce evinden çıktı. Bir daha dönmedi. Anne Solmaz Delibalta, yaşadığı tarifsiz acı ve endişeyi dile getirerek kamuoyundan yardım istedi. Aileye en büyük endişeyi veren konu, Burak’ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar oldu. Acılı anne, “Oğlumu mafya mı aldı, hayatta mı değil mi bilmiyorum!” diye ağladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

Paylaş







Elazığ'da yaşayan Burak Delibalta (17) 5 gün önce evinden çıktı. Bir daha dönmedi. Anne Solmaz Delibalta, yaşadığı tarifsiz acı ve endişeyi dile getirerek kamuoyundan yardım istedi. Aileye en büyük endişeyi veren konu, Burak'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar oldu. Acılı anne, "Oğlumu mafya mı aldı, hayatta mı değil mi bilmiyorum!" diye ağladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN