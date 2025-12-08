Haberler

Düğün şarkısına Coşkun Direk telif davası açtı

Düğün şarkısına Coşkun Direk telif davası açtı

İzmir’de konservatuar mezunu Hasan Başkaya ve amatör olarak şarkı söyleyen Öznur Başkaya, iki yıl önce evlendi. Düğünlerinde Ankaralı Coşkun olarak bilinen Coşkun Direk’e ait “Ne Bilsin Eller” şarkısını seslendirdi. Şarkı söyledikleri video, sosyal medyada özellikle de düğün sayfalarında paylaşıldı. Ancak eserin sahibi Ankaralı Coşkun, uzlaşma için 300 bin lira talep ederek çifte telif hakkı davası açtı.

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

