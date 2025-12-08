Haberler

Diyarbakır’da Hasret Öğretmen mucizesi! Ana sınıfını baştan yarattı!

Sınıf öğretmeni Hasret Çelik, kendi imkanlarıyla ana sınıfını baştan aşağı yenileyerek minik öğrencilere güvenli, renkli ve ilham veren bir eğitim imkanı oluşturdu.

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Uyandık Köyü'nde ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapan 30 yaşındaki Hasret Çelik, öğrencilerinin nitelikli, keyifli ve güvenli bir eğitim ortamına kavuşması için göreve başlar başlamaz sınıfın nem çekmiş duvarlarını boyadı. Rengarenk resimlerle süsledi. Çocuklar için riskli olan kırık ve yıpranmış dolap kapaklarını onardı. Boş olan dolap içlerine oyuncaklar, boyalar, boya kalemleri aldı. Çocukların üşümeden yerde yapılacak etkinliklere katılabilmesi için zemini ana sınıfına uygun rengarenk kalın bir halı ile döşeyerek minderler yerleştirdi.

ÇOÇUKLARI ÇOK SEVİYORUM

Birleştirilmiş sınıflardan oluşan okulun 10 metrekarelik küçük ana sınıfında görev yapan Hasret Öğretmen, "Mesleğimi çok seviyorum. Çocukları çok seviyorum. Çocukların okula severek gelmeleri için her gün yeni şeylerle karşılıyorum. Okulun interneti olmadığı için her gün okul çıkışı eve gidip çocuklar için yeni etkinlikler hazırlıyorum. Ana sınıfımızın hepimize yuva olması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi. Velilerden Dilara Koyuncu, Hasret öğretmen'in atandığından beri çok fedakarlık yaptığını belirtti.

