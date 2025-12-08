Haberler

Bursa’da 10 gündür kayıp alzaymır hastası Mustafa Abi için 40 km’lik çalışma başlatıldı!

Bursa'da alzaymır hastası Mustafa Abi, 10 gün önce ot toplamak için evinden ayrıldı. Bir daha dönmedi. 400 kişilik ekip, 10 gün boyunca Evciler’den başlayarak İnkaya, Emirleryenicesi, Mesudiye, Eğerce, Muratlı, Çamlıca ve dere yataklarına kadar 40 kilometreden geniş bir çemberi taradı. Aramalarda en ufak bir ize ulaşılamadı.

08 Aralık 2025

