Batman’da aile dehşeti! C.E. babası Aziz E.’yi pompalı tüfekle öldürdü!

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

Batman'da psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen C.E., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Aziz E.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aziz E., sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak kalp masajı yapıldı ancak tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli C.E. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınırken, Aziz E.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

