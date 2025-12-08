Haberler

Batman’da 1,5 yıldır geçmeyen hıçkırık hayatını kabusa çevirdi!

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

Batman'da yaşayan evli ve 5 çocuk babası Osman Akın'ın 1,5 yıldır geçmeyen hıçkırık nöbetleri nedeniyle hayatı kabusa döndü. Aralıklı hallerde süren nöbetler nedeniyle yemek yiyemeyen, yorgun ve bitkin düşen Akın'ın rahatsızlığı, başvurduğu hastanelerde de tedavi edilemedi. Ailesinin de kendisinin durumu nedeniyle yıprandığını ve hastanelerde kendisiyle ilgilenmek zorunda kalarak yorulduklarını belirten Akın, hıçkırık rahatsızlığından kurtulmak için yardım bekliyor.

