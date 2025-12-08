Haberler

Yaşam Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde 7 suç örgütüne operasyon düzenlendi

Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde 7 suç örgütüne operasyon düzenlendi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen operasyonlarda 7 ilde faaliyet gösteren 7 organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

Paylaş







Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen operasyonlarda 7 ilde faaliyet gösteren 7 organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarda yakalanan 67 şüpheliden 47'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

KARARLILIK MESAJI

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadeleri kullandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN