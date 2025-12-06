Tuzla'da yangın alarmı! Kauçuk fabrikasından dumanlar yükseldi
İstanbul Tuzla’da bulunan bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar kilometrelerce öteden görülürken alevler müdahale sonucu söndürüldü.
Tuzla'da bulunan bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, saat 07.30 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında meydana geldi.
YANGIN TÜM ALANI SARDI
Fabrika içerisinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.