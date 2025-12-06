Takvim hukukçusu yanıtlıyor: Arama için belge gerekiyor mu?

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

Emniyet birimlerinin istedikleri her yerde araç veya kişilere arama yapma hakkı var mı? Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 4/a Maddesi'nin 6. fıkrasında belirtildiği üzere polis, kişinin üzerinde ya da aracında silahlı/tehlike oluşturan diğer eşyaların bulunduğuna dair bir şüphe varlığı tespit eder ya da ihtimal tanırsa, kendisine ya da başkalarına zarar verilmesini önlemek amacıyla gerekli tedbiri alma konusunda yetkilidir. Tabii polisler yasanın kendilerine çizdiği sınırı aşmamalıdır. Örneğin; çantanızı yoklayabilir ama çantanızın içine elini sokamaz ya da üzerinizi arayabilir ama görünmeyen alanlara el süremez. Dışarıdan görünmeyen ama bakılması gereken incelemeler yalnızca İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar dahilinde yapılmalıdır. Bu durumlarda kolluk amirlerinin yazılı; acil durumlarda ise sözlü teyitleri gerekir. Araçlarda yapılacak olan aramalarda da arama gerekçesini içeren bir belgeye ihtiyaç duyulur.

Fotoğraf, AA



MOBBİNG UYGULANIYOR

3 ay önce yeni bir müdür geldi. Bana karşı mobbing uyguluyor. İstifa edersem tazminat alabilir miyim?

İşyerinde şefim istifa etmem için bana kötü davranıyor. Ayrılmak istiyorum, psikolojim bozuk. Haklarımı alıp ayrılmam mümkün mü? İşçinin mobbing nedeniyle iş akdini feshederek mobbing tazminatı talep edebilmesi için öncelikle uğradığı davranışın mobbing olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Mobbingin meydana gelebilmesi için; bir işçinin hedef alınarak, uzun süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansı engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışların uygulanması gerekir. Bir eylemin mobbing olarak değerlendirilebilmesi için sürekli olması, istifa etmesi amacıyla yapılması gerekir. Yani işyerinde işçinin uğradığı her kötü muamele mobbing değildir. İşçi mobbinge uğradığını ispatlamakla yükümlü olduğundan, her türlü yasal delili, belgeyi toparlamaya çalışmalı, özellikle yaşanılan olayları gören iş arkadaşlarının şahitlik yapmasını talep etmelidir. Özellikle dijital ortamda yapılan hakaret, küçük düşürme, işinizi zorlaştırma, görev tanımını ağırlaştırma gibi mobbing içeren yazışma ve belgelerin birer kopyasını almak ispat açısından son derece önemlidir.

Mobbinge uğrayan işçi,

İş sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshedebilir,

Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilir,

Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na göre tazminat isteyebilir,

Mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir,

Koşulları söz konusu ise işçi, kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir.

Mobbinge uğrayan işçi iş akdini bu nedenle feshederse, kıdem tazminatına hak kazanır.

Mobbing nedeniyle fesihte ihbar tazminatına ise hükmedilmez.