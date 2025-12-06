Haberler

Öğrencisine nefes oldu! Öğretmenin eğitimi hayat kurtardı

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

Eskişehir'de 2 hafta önce uygulamalı ilk yardım eğitimi alan öğretmen Nurcan Beşer, bu eğitim sayesinde öğrencisini kurtardı. Okulda arkadaşlarıyla oynamak için bahçeye çıkan bir 5'inci sınıf öğrencisi, korkuluklardan kopardığı ve ağzına attığı sentetik çimlerin boğazına kaçması sonucunda nefessiz kaldı. Erkek çocuğunun yüzünün morardığını gören Beşer, hemen yardıma koştu. Beşer, Heimlich manevrası uygulayıp öğrencisini kurtardı.

