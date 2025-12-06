Kesik baş cinayeti: Soruşturma çok yönlü devam ediyor
Isparta'da yanmış otomobilin yakınında evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir’in (39) başsız cesedi bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Özdemir’in yakınlarının ifadeleri tek tek değerlendiriliyor. Yetkililer, faillerin kısa sürede yakalanacağını açıkladı.
Olay, gündüz saatlerinde Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda meydana geldi. Dağlık alanda bir otomobilin yandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi, İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu. Araçtaki yangını söndürülmesinin ardından, cesedin kimliğinin belirlenmesi için jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi.
Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, cesedin başının bulunması için bölgede ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.
OLAYDAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Öte yandan, Özdemir'in olaydan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. 4 Aralık saat 19.55'te köydeki bir markete girip alışveriş yaptığı, ardından marketten çıktığı kameralarca kaydedildi. Isparta Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ferdi Özdemir'in vücut bütünlüğü bozulmuş halde cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.