Kesik baş cinayeti: Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Isparta'da yanmış otomobilin yakınında evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir’in (39) başsız cesedi bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Özdemir’in yakınlarının ifadeleri tek tek değerlendiriliyor. Yetkililer, faillerin kısa sürede yakalanacağını açıkladı.

Olay, gündüz saatlerinde Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda meydana geldi. Dağlık alanda bir otomobilin yandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi, İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu. Araçtaki yangını söndürülmesinin ardından, cesedin kimliğinin belirlenmesi için jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi.

Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, cesedin başının bulunması için bölgede ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

OLAYDAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Öte yandan, Özdemir'in olaydan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. 4 Aralık saat 19.55'te köydeki bir markete girip alışveriş yaptığı, ardından marketten çıktığı kameralarca kaydedildi. Isparta Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ferdi Özdemir'in vücut bütünlüğü bozulmuş halde cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

SON DERECE VAHŞİ ŞEKİLDE İŞLENMİŞ BİR CİNAYET

Açıklamada, son derece vahşi bir şekilde işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve sorumluların yakalanması için tüm güvenlik birimlerinin kararlı ve aralıksız çalıştığı vurgulandı. Soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş kapsamlı şekilde sürdüğü belirtilerek, "Faillerin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerine yer verildi.

KAYIP BAŞ ARANIYOR

Olayın ardından kayıp olan başın bulunabilmesi için özel eğitimli köpeklerle bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

KATİLİN YAKALANMASI AN MESELESİ

Güvenlik güçleri, cinayetin her yönüyle araştırıldığını ve kayıp parçaların bulunması ile şüphelinin yakalanmasının an meselesi olduğunu aktardı. Özdemir'in olaydan önce en son iletişim kurduğu kişilerin tek tek incelendiği belirtildi.

TÜM TELEFONLAR MERCEK ALTINDA

Ayrıca olay saatinde bölgeden sinyal veren tüm telefon numaralarının mercek altına alındığı, bunun yanı sıra Özdemir'in yakınlarının da detaylı ifadelerine başvurulduğu kaydedildi.


