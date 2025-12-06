Haberler

Yaşam Haberleri

Kayseri’de sahte belgeyle kanser ilacı vurgunu: 12 gözaltı

Kayseri’de sahte belgeyle kanser ilacı vurgunu: 12 gözaltı

Kayseri’de bir hastanede sahte belgelerle kanser ilaçlarının usulsüz şekilde temin edildiği belirlendi. Üç ay süren teknik takip sonrası düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Devletin sağlık bütçesinde 88 milyon 591 bin liralık zarara yol açıldığı tespit edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

Paylaş







Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir hastanede sahte belgelerle kanser ilaçlarının usulsüz şekilde temin edildiğini tespit etti. 3 ay süren çalışmaların ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Öte yandan, devletin sağlık bütçesinde yaklaşık 88 milyon 591 bin TL'lik zarara yol açıldığı tespit edildi. 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.