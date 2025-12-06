Haberler

İkiz doktorları hastalar karıştırıyor

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

İstanbul'da ilkokul, ortaokul ve üniversitede aynı sıraları paylaşan tek yumurta ikizi doktor Yasin ve Furkan Çolak kardeşler, hekimlik mesleğini de aynı hastanede sürdürerek hastalara şifa dağıtıyor. Çolak kardeşlerin anne karnında tek yumurta ikizi olarak beraber başlayan yolculukları, eğitim hayatları süresince ilkokul, ortaokul ve üniversitede aynı sıralara taşındı. Yaklaşık bir yıl önce Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde asistan doktor olarak görev yapmaya başlayan iki kardeşin bu yolculukları mesai arkadaşlığına dönüştü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde hastalara birlikte şifa dağıtan Çolak kardeşler, pozitif enerjileri ve hastalara yaklaşımlarıyla takdir toplarken, benzerlikleriyle de hem hastaları hem de mesai arkadaşlarını şaşırtıyor.



Hastalar ve hasta yakınları da iki kardeşi karıştırıp Yasin'e Furkan, Furkan'a Yasin diye hitap ediyor.



İkiz doktorların anne karnında başlayan yolculuğu, Çam Sakura Hastanesi'nde mesai arkadaşlığına dönüştü.

