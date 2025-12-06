"Gitme" diyerek feryat etti... Tartışmanın ardından yola çıktı: Sulama kanalına uçtu
Eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden çıkan Hatice Doğan, kontrolden çıkan aracıyla kanala uçtu. Olay yerine gelen eşi Gürsel Doğan, “3 çocuğum var, ne diyeceğim” diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Hatice Doğan'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazesi alınırken kız kardeşi 'Gitme' diyerek yasa boğuldu.
Antalya'da eşi Gürsel Doğan (47) ile tartıştıktan sonra evden çıkan Hatice Doğan'ın (39) kullandığı cip kaza yapıp kanala uçtu. Doğan hayatını kaybederken, acı haberi alıp kaza yerine gelen eşi Gürsel Doğan, "3 çocuğum var, ne diyeceğim, ben ne diyeceğim" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.
Hatice Doğan'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenazesi ailesi tarafından teslim alındı, cenaze alındığı sırada gözyaşına boğulan kız kardeşinin "Gitme" feryadı yürekleri dağladı.
SULAMA KANALINA UÇTU
Olay, saat 05.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. Gece saatlerinde eşi Gürsel Doğan ile tartıştığı öne sürülen Hatice Doğan, 07 AKU 552 plakalı cipe binerek evden uzaklaştı. Bir süre sonra Hatice Doğan, aracıyla giderken kaza yaptı. Doğan yönetimindeki araç, yol kenarındaki DSİ'ye ait sulama kanalı uçtu. Eşinden haber alamayan Gürsel Doğan yakınlarına haber verdi.
ARAÇ SUDA TERS DÖNDÜ
Saat 07.00 sıralarındaki kanal yanındaki tarlaya çalışmaya gelenler, suda ters dönen aracı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler suya gömülen cipte birilerinin olabileceği ihtimaline karşı kontrol etmek istedi. Ancak bir sonuç alınamayınca aracı çıkarmak için bölgeye vinç çağırıldı, yol araç trafiğine kapatıldı.