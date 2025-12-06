"Gitme" diyerek feryat etti... Tartışmanın ardından yola çıktı: Sulama kanalına uçtu

Olay yerinden görüntüler (DHA) EŞİ KANALIN KENARINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ Bu sırada aracın plakası üzerinden ulaşılan Gürsel Doğan, olay yerine geldi. Aracı suda görünce gözyaşına hakim olamayan Gülsel Doğan, "Yalvarıyorum arabayla çekip çıkaralım, kurban olayım içine girelim. 3 çocuğum var, ne diyeceğim, ben ne diyeceğim" dedi. Vinç ile araç sudan çıkarıldı. Bu sırada Gürsel Doğan, eşinin içinde bulunduğu cipin sudan çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi.

Olay yerinden görüntüler (DHA) "BEN NE ANLATACAĞIM İNSANLARA" Yola indirilen araçta eşinin elini gören Gürsel Doğan, "Elini gördüm. Eline bak, ölmüş yemin olsun. Ben ne anlatacağım insanlara" diye ağlamaya başladı. Doğan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Doğan eşini görebilmek için aracın olduğu yere doğru koştu ancak polisler izin vermedi. Araçtaki Hatice Doğan'ın cansız bedeni çıkarıldı, polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Çevrede ve araçta yapılan incelemelerin ardından Hatice Doğan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hatice Doğan (İHA) ACILI EŞ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI Araç çekiciyle çekilirken, acılı eş Gürsel Doğan'ı da arkadaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.