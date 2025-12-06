Haberler

Yaşam Haberleri

Genç kadın tuvalette bayılana kadar dövüldü

Genç kadın tuvalette bayılana kadar dövüldü

Konya’da bir işletmede çalışan A.T.S., mesai arkadaşı F.H.’nin tuvalette kapıyı kapatıp yüzüne yumruk attığını öne sürerek şikâyetçi oldu. Kıskançlık nedeniyle saldırıya uğradığını söyleyen genç kadın darp raporu aldı. F.H. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

Paylaş







Konya'da çalışan E Ç. T.S. ve F.H. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tuvalete giden A.T.S.'nin peşinden giden F.H., tuvaletin kapısını kapatıp genç kadına saldırmaya başladı. Yüzüne yumruk darbesi alan A.T.S.'nin baygınlık geçirmesi üzerine F.H. tuvaletten ayrıldı. Bir süre sonra kendisine gelen A.T.S., darp raporu alarak F.H'den şikayetçi oldu. İfadesinde olayın F.H.'nin kıskançlığı nedeniyle yaşandığını ileri süren A.T.S., "Muhtemelen müşteri konusunda kıskançlık yaptı. Beni boynumdan tutup, kendisine doğru çekmeye çalıştı ama araya girip bizi ayırdılar. Peş peşe yüzüme yumruk attı" dedi. Soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan F.H. hakkında 'kadına karşı basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.