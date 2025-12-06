Haberler

Yaşam Haberleri

Diş çekimi sonrası ölüm: Sanıklardan dikkat çeken savunma

Diş çekimi sonrası ölüm: Sanıklardan dikkat çeken savunma

Deniz Sönmez, diş çekimi sonrası hayatını kaybetti. Tutuksuz 4 sanık, hâkime ifade verdi. Diş hekimi, “Sedasyon yapıldığı için bunun yasak olduğunu düşünmedim, bir düzen içine düştüm ”dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

Paylaş







Acı olay, 2023'te Bursa'da yaşandı. Deniz Dönmez, sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekildi. 4 dişine de dolgu yapıldı. Kanaması olduğu halde ilaç yazılıp, eve gönderildi. Evde fenalaşan Deniz Sönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sönmez'in ölümüyle ilgili davada tutuksuz sanıklar Diş Hekimi Aleyna S.G. ve Anestezi Uzmanı Levent O., hakim karşısına çıkarak savunmasını yaptı. Levent O., "Daha önce de aynı işlem Deniz'e yapılmıştı. Kusurum yoktur" dedi. Aleyna S.G., "Sedasyonun yasak olduğunu düşünmedim, sorgulamadım. Bana bilgilendirme yapılmadı. Bir düzen içerisine düştüm, kendimi kullanılmış hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"2 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ"

Duruşmada söz alan baba Aydın Sönmez, "2 yıldır mücadele ediyoruz, artık yargılamanın uzamasını istemiyoruz" dedi. Anne Elena Sönmez ise sedasyon önerisinin Aleyna S.G. tarafından yapıldığını belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Savcı, mütalaasında işletme ortakları M.Ç.G., M.Ö.A. ve M.E.K.'nin beraatini isterken, Aleyna G. ve Anestezi Uzmanı Levent O.'nun 'bilinçli taksirle ölüme neden olma', mesul müdür Kerem G.Y.'nin ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı erteledi.