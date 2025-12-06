Haberler

Bir dizi haksız rekabet: 123 milyon TL ceza kesildi!

Dizi sektöründe tekel oluşturan MED ve Ay Yapım, MAAD Entertainment’i adlı şirketi kurdu. Bu şirket üzerinden haksız rekabet yapılınca, toplam 123 milyon TL ceza kesildi.

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

Rekabet Kurulu, Türk dizi sektöründe tekel zincirini kıran devrim niteliğinde bir karara imza attı. Kurulun yapım şirketlerine yönelik yürüttüğü soruşturma taahhüt ve uzlaşma usulleri ile sonuçlanırken, çalışan ücretlerine dair rekabete hassas bilgileri birbirleriyle paylaştıkları için Ay Yapım'a 75 milyon, Med Yapım'a 48 milyon TL idari para cezası verildi. Kurul, kararında sadece para cezasıyla sınırlı kalmazken iki şirketin ortak dağıtım faaliyetine de son verdi. Bu kapsamda iki şirketin ortak olduğu MADD Entertainment, 12 ay içerisinde tasfiye edilecek. Bu süreçte MADD Entertainment, bağımsız yöneticilerce yönetilecek. Bu kararın, Türk dizilerinin yurt dışı satışında rekabetin güçlendirilmesi, yapımcıların eşit koşullarda yarışması çok oyunculu bir yapıya kavuşması için alındığı belirtildi.



MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy ile AY Yapım'ın sahibi Kerem Çatay, MADD Entertainment'i kurmuşlardı.



KARAR NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye, 2024 verileriyle 602 milyon dolar ile dizi ihracatında dünya ikincisi.

Rekabeti bozan yapılar kaldırılarak sektörün uluslararası gücü artacak.

Daha adil bir rekabet ortamı oluşacak.

Yaratıcı ekipler ve bağımsız dağıtıcılar için yeni fırsatlar doğacak.

Yurt dışı gelirler daha sürdürülebilir şekilde büyüyecek.

