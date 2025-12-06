Haberler

Yaşam Haberleri

Aile tartışması faciaya dönüştü: Uzman çavuş bacanağını vurup intihar etti

Aile tartışması faciaya dönüştü: Uzman çavuş bacanağını vurup intihar etti

Tekirdağ’da görev yapan uzman çavuş Mesut Yurt, izin için bulunduğu Kırıkkale’de bacanağı Hakan Altunkaş ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Yurt, tabancayla Altunkaş’ı vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

Paylaş







Tekirdağ'da uzman çavuş olarak görev yapan ve izin için Kırıkkale'de bulunan Mesut Yurt ile bacanağı Hakan Altunkaş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mesut Yurt, üzerinde bulunan tabancayı çekip Altunkaş'a ateş etti, ardından da aynı silahla kendini vurdu. Gelen sağlık ekibi, Mesut Yurt'un ve Hakan Altunkaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.