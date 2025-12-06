Haberler

Adına yazılan cezaları e-Devlet’te gördü: “Evimin önündeki araca bile ceza kesilmiş”

Tokat’ta yaşayan Şenel Gürses, e-Devlet’e girdiğinde adına İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden geçiş cezası kesildiğini görünce şoke oldu. Gürses, “Aracım kapımın önündeydi, nasıl ceza gelir?” diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

Tokat'ta Şenel Gürses (55), e-Devlet üzerinden gelen bildirimlerle durumu fark ettiğini ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden geçiş cezası geldiğini söyledi. Şenel Gürses, "E- Devlet'e bakarken adıma cezaların yazıldığını gördüm. Kapımda bir aracım var kendim otobüs şoförü olmama rağmen baktım ki evimin önünde duran araca ceza yazılmış. Suç duyurusunda bulundum" şeklinde konuştu.