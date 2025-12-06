Haberler

Acısını mesleğe dönüştürdü: Şimdi hayatlar kurtarıyor

Edirne’de paramedik olarak görev yapan 40 yaşındaki Meryem Koç, 12 yaşında ablasını trafik kazasında kaybettikten sonra acil yardımın önemini fark etti. Bugün en hızlı şekilde vakalara ulaşarak hayat kurtaran Koç, “İnsanların hayatına dokunabilmek büyük bir mutluluk” diyor.

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

Edirne'de paramedik olarak görev yapan 40 yaşındaki Meryem Koç, 12 yaşındayken ablasını trafik kazasında kaybetti. Sonra acil yardımın önemini daha iyi anlayarak bu alanda çalışmaya karar verdi. Paramedik olarak çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Koç, nöbet sürelerinde bildirilen acil vakalara en hızlı şekilde gittiklerini ifade etti. Koç, acil müdahalede bulundukları kişilerin hastaneye naklini gerçekleştirdiklerini belirterek, insanların hayatına dokunabilmenin çok güzel duygu olduğunu söyledi.